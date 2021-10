Las buenas actuaciones de Gianluca Lapadula con la Blanquirroja han hecho que los fanáticos sigan de cerca a todos los peruanos y jugadores con ascendencia que juegan el exterior, con el fin de ver quién de ellos puede llegar a ser un gran aporte para la bicolor en un futuro.

En esa búsqueda, TROME se contactó con Sebastián Hernández, nacido en Israel pero de madre peruana y padre uruguayo. A sus 19 años, la rompe en su categoría del Hapoel Tel Aviv de Israel, donde juega desde el 2013.

“A los 10 años empecé a jugar en Hapoel Tel Aviv donde estoy jugando hasta hoy. Recibí invitación para entrenar con la selección Israelí de U-14 hasta U-16. pero en la categoría de U-17 ya empezaron a jugar partidos oficiales y me dijeron que no podría jugar porque no tengo pasaporte israelí (tenía solo pasaporte peruano) y desde ahí jugué solo en Hapoel Tel Aviv”, le manifiesta en exclusiva a Trome.

Sebastián Hernández juega en Hapoel Tel Aviv U19

“En agosto de este año debuté con el primer equipo de Hapoel Tel Aviv y tuve una experiencia que siempre voy a recordar, y hoy estoy jugando en el U19 de Hapoel Tel Aviv. Juego normalmente de mediocampista defensivo, pero este año me usan más como lateral derecho”, manifestó.

“Soy un tipo de jugador que piensa primero en defensa, buscando recuperar pelotas y cortar pases de los rivales, Por eso, me siento más cómodo como mediocampista defensivo”, comentó a Trome.

LA FPF LO SIGUE

A su vez, le preguntamos si en la Federación Peruana de Fútbol lo han contactado y nos dijo lo siguiente: “Se han contactado conmigo de Perú y es que todavía es muy temprano para saber que va a pasar, pero claramente me gustaría tener la oportunidad de jugar por Perú. Me pidieron videos. Sólo me dijeron que me van a seguir, nada más”, afirmó a este diario

“Estuve en Lima y en Pucusana donde nació mi madre. Si veo casi todos los partidos, no todos porque cuando juega Perú aquí será las 4 o 3 de la mañana, pero admiro a Paolo Guerrero por la pasión que tiene, no solo por el deporte, sino por la pasión que tiene por Perú, la que mostró durante todo los años en la selección”, contó Sebastián Hernández a TROME.

Conoce a Sebastián Hernández, el jugador de Hapoel Tel Aviv con ascendencia peruana

La temporada

Hapoel Tel Aviv es uno de los cinco mejores equipos de Israel. Por ahora, se encuentra en el tercer puesto a tres puntos del líder de 18 equipos que compiten en ese país.

Israel y su fútbol

Israel está situado en el Medio Oriente, a lo largo del mar Mediterráneo; limita con el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Sirve de puente a tres continentes: Europa, Asia y África. Según Sebastián Hernández, el fútbol en dicho país “está creciendo y progresando muy bien”.

“Acá hay varios jugadores israelís que están jugando en el más alto nivel de fútbol en el mundo como Manor Solomon, Eran Zahavi, Moanes Dabur, Shon weismann por citarte algunos, Por eso, estamos aprendiendo bastante y empezamos en la academia a usar más tecnología y equipo que nos ayuda a ser mejores jugadores”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: