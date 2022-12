Rafael Nadal cerró el 2022 con una derrota ante el británico Cameron Norrie (14° ATP) en el arranque de la United Cup. Sin embargo, el tenista español de 36 años no siente que esté en el ocaso de su carrera, de hecho, afirma tener la misma pasión que sentían al principio.

Precisamente, ese fue el tema recurrente en la conferencia de prensa. El ganador de 22 Grand Slams fue consultado por un posible retiro de la actividad deportiva, pregunta que pareció incomodarlo.

“No necesito seguir jugando al tenis por ninguna razón. Lo que me impulsa a continuar es mi pasión por este deporte; cuando la pierda, lo dejaré y serán los primeros en saberlo ”, señaló.

Rafael Nadal se mostró molesto por las constantes preguntas sobre su retiro del tenis y pidió a la prensa que no se le siga cuestionando sobre ese tema ya que aún no piensa en colgar la raqueta.

“ Últimamente, cada vez que vengo a una rueda de prensa parece que me tengo que retirar, es como si estuvieran muy interesados en que eso pasara. No sigan con ello porque estoy aquí para jugar a tenis y el momento de retirarme aún no ha llegado ”, expresó.

Rafael Nadal se prepara para el Abierto de Australia, torneo que se llevará a cabo en enero y a donde llegará como campeón defensor, tras ganar la edición del 2022. El español estuvo cerca de la final de Wimbledon, no obstante, tuvo que retirarse del torneo por una lesión.

