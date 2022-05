La participación de Rafael Nadal (ATP: 4) en el ATP Masters 1000 de Roma culminó este jueves, tras caer por 2-1 ante Denis Shapovalov (ATP: 16), en octavos de final. El tenista español mostró algunas molestias durante el enfrentamiento y, tras consumarse su derrota, reveló el calvario que vive diariamente.

“Es difícil entender mi día a día, y no pretendo hacerme la víctima. Mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada (medicamentos). Vivo con montones de antiinflamatorios, porque sin eso no puedo entrenar”, explicó la ‘Fiera’ ante la prensa.

Recordemos que ‘Rafa’ fue diagnosticado con el Síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo, una enfermedad que provoca la deformación del escafoides, un pequeño hueso que se encuentra en la parte media del pie. Como consecuencia de este mal, el paciente presenta problemas en la movilidad y sufre de un dolor crónico.

“Si no tomo ningún antiinflamatorio, voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y mi cabeza diga basta. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, que está ahí, que me complica en el día a día”, agregó Nadal.

“Intento estar bien, pero es difícil para mí. Incluso, no puedo entrenar bien muchos días y hoy, en el segundo set, volvió a aparecer. Uno tiene que moverse bien para competir al máximo nivel y no puedo hacerlo del todo. Solo queda luchar, tengo que volver. Estoy triste, porque me voy de un torneo que me gusta mucho”, manifestó el ‘Matador’.

Finalmente, el máximo ganador de Grand Slam buscará estar apto para el Roland Garros. “No sé qué pasará mañana o en dos semanas. El equipo médico en Francia me ayudará, así que miremos hacia adelante, mi cabeza está preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que tengo opciones para la semana que viene, tengo confianza, solo debo conseguir que mis pies me permitan jugar”, sentenció Rafael Nadal.