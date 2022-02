Rafael Nadal pasa por uno de sus mejores momentos en el aspecto profesional tras ganar el Abierto de Australia en una vibrante final (3-2) a Daniil Medvédev. De esa manera, el tenista español de 35 años se convirtió en el máximo ganador de Grand Slam en la historia al sumar 21 títulos.

El camino que el deportista transitó para llegar a la cúspide de su carrera estuvo marcado por dificultades. En ese sentido, la ‘Fiera’ recordó que el punto más complicado que le tocó disputar fue ante Roger Federer.

“El punto más duro fue en la final de Wimbledon (2008). El que me viene más a la cabeza es el passing de revés que me pega Federer en el tiebreak del cuarto set”, señaló la ‘Fiera’ durante una entrevista con Movistar +.

Nadal confesó que pensaba que había ganado el partido, sin embargo, se llevó una gran sorpresa. “Era pelota de partido. Saco abierto, el resta un cortado de medio pelo y me queda a buena altura con mi drive. Cuando estoy pegando la derecha, cosa que no me ha ocurrido nunca, estaba pensando: ‘He ganado Wimbledon’. Pego la derecha y ‘pam’, passing paralelo. Se me cayó el mundo encima”, explicó.

El tenista español perdió ese tiebreak (10-8), no obstante, se impuso en un agónico y vibrante quinto set con 9-7. Tras el partido, los espectadores se pararon de sus asientos para aplaudir Roger Federer que se llevó una derrota, pero fue reconocido por su esfuerzo.

Roger Federer felicitó a Rafael Nadal por ganar el Abierto de Australia

El deportista suizo felicitó a la ‘Fiera’, mediante sus redes sociales, por consagrarse como campeón del Australian Open. “A mi gran amigo y rival, Rafa Nadal. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón por ser el primer hombre en llegar a 21 Grand Slams individuales”, escribió en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, el popular ‘Expreso’ recordó una divertida anécdota junto a su colega. “Hace unos meses bromeábamos de estar los dos en muletas. Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética del trabajo, dedicación y lucha son una inspiración para mi y tantos otros en el mundo”, señaló.

“Estoy muy orgulloso de compartir esta era con vosotros y pudiendo tener este rol para hacerte lograr más éxitos. Como tu has hecho conmigo en los últimos 18 años. Estoy seguro que tendrás más éxitos por delante, pero ahora mismo. Disfruta este”, añadió.