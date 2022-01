El 8 de enero se disputó el duelo entre el Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt por la Bundesliga y, en el mismo, se originó un conflicto entre Rafael Santos Borré y Erling Haaland. Días después de lo suscitado, el delantero colombiano decidió dar sus descargos sobre el cruce con el noruego.

La jugada fue así: el noruego estaba cubriendo el balón cerca del saque de esquina y, con cierta vehemencia propia del ritmo del partido, el cafetero llegó por detrás para impactarle cerca del pie izquierdo. Si bien se pudo observar en la repetición que dicho golpe no fue tan fuerte como para tumbarlo, Haaland reaccionó y se le fue encima a Borré.

Una semana después de los sucedido, el exjugador de River Plate comentó a detalle lo que vivió aquel día en diálogo con ‘El VAR’ de ‘Caracol Radio’. “Fue un encontronazo que tuvimos. Me parece que fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar unas acciones sin necesidad. iban ganando”, comentó.

“Cuando un jugador de nosotros la sacaba, le celebraba o le gritaba en la cara. Ninguno de nosotros hacía nada y me dio un poco de impotencia, así que lo fui a buscar en esa última jugada”, acotó.

Como se pudo apreciar en la transmisión de TV, el ariete del Dortmund sorprendentemente le increpó al del Frankfurt en español, una práctica muy poco habitual para alguien con raíces noruegas y que ha tenido escaso contacto con el español.

“Yo vi que en algún momento me gritaba ‘¿qué pasa hermano?’, en español. Me sorprendió porque no es normal que hablen español acá. Cuando se acabó el partido, seguía con el tono de venirme a buscar porque sabía que yo estaba caliente. Me decía algunas cosas en inglés y yo intentaba contestarle para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo”, agregó Borré.