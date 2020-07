Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

En estos tiempos, la nostalgia ha invadido a la mayoría de amantes al fútbol. Los ídolos de ayer han ‘rejuvenecido’ y están más presentes que nunca en las nuevas generaciones. Ramón Mifflin es uno de ellos, revisa el pasado y también se refiere a la actualidad.

Pocos saben que fuiste técnico de Claudio Pizarro...

Lo dirigí en Deportivo Pesquero.

¿Pensaste que llegaría tan lejos?

En el primer clásico chimbotano lo puse de titular y ganamos 3-0, él hizo los tres goles.

¿Se destapó?

Al día siguiente fue portada de los diarios de la ciudad, mi esposa los recortó, los puso en un cuadro y se lo regaló.

¿Aún lo conserva?

Lo tiene en la sala de su casa y de nosotros nunca se ha olvidado.

¿Te comunicas con él?

Hace poco me envió una camiseta del Werder Bremen.

A esa edad, ¿se notaba que era diferente?

Se quedaba a entrenar una hora después de los partidos. Pateaba penales, ejecutaba tiros libres.

¿Es el futbolista peruano más grande de nuestro balompié?

No es el mejor, pero sí el más exitoso.

Explícate...

En este país han nacido grandes jugadores, extraordinarios y en ese grupo está Claudio, pero ganadores a nivel internacional, pocos. El que sumó más títulos es Pizarro, sin discusión.

¿Dame dos cualidades que lo ayudaron a alcanzar la gloria?

Viene de una familia de principios, bien constituida, y su disciplina.

¿Lo premiabas con propinas si marcaba goles?

No era necesario, la realidad era otra.

Cuando dirigías al Sport Boys lo hacías...

Es que allí no pagaban, te debían meses de sueldo y debía motivar a mis muchachos.

Hacías doble chamba: técnico y psicólogo.

Una vez vino un dirigente rosado y me hizo una observación: ‘Este equipo debe trabajar doble turno’.

¿Qué respondiste?

‘Si les vas a dar para el menú y sus vitaminas por el desgaste que realizan, los hago venir cinco veces. Pero si no les pagas y encima no tienen para el pasaje, no les voy a exigir más’.

¿Te viste en el Perú-Brasil de México 70 que retransmitieron hace poco?

Por fin pude ver completo el partido y analizarlo.

¿Te gustó tu rendimiento?

Sí, pero ante los brasileños las cosas cambiaron y vale aclararlo...

¿Como cuáles?

Desde que empezó el campeonato, la sede de Brasil fue en Guadalajara y allí nos esperaron.

Buen punto...

Esa ciudad tenía un calor de casi 40 grados. Un clima al que ellos ya se habían acostumbrado.

¿Una observación más?

Antes del duelo regaron el campo. La cancha quemaba y salía vapor.

¿Conclusión?

Se vio un encuentro lento y no porque jugáramos así.

¿Eloy Campos le metió un ‘viaje’ a Pelé y no apareció?

Es el único partido del torneo en que no hizo un gol.

¿Lo correteaste por su camiseta?

A él le faltaba la mía en su colección y a mí la de él. Por eso intercambiamos.

Un gran abrazo Ramón...

A ustedes por hacerme recordar estos momentos importantes de mi vida.

