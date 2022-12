El mundo llora a Pelé. El milagro no se dio y su recuperación tampoco. En el Perú su gran amigo Ramón Mifflin lo recuerda con un cariño distinto, de alguien que convivió a su lado y aprendió tanto de una leyenda del fútbol. El popular ‘Cabezón’ sabe que ‘O’Rei’ siempre fue alegre y así lo guardará en su memoria...

Mifflin y Pelé tuvieron una gran amistad, jugaron juntos y el peruano guarda una camiseta del 'Rey

Tuviste el privilegio de jugar al lado de Pelé y tenerlo como amigo...

Es un ser extraordinario, te apoyaba, te enseñaba y sabía qué hacer en la cancha.

¿También te decía ‘Cabezón’?

Me llamaba ‘Chanchita’ de cariño, porque me veía gordito.

¿Qué aprendiste de él?

Algo muy importante: Yo aquí era un ‘alimentador’, un ‘8′ y luego Didí me puso de ‘6′. Era lanzador, metía pases largos y tocaba, pero no tenía gol...

¿Qué te aconsejó?

Un día, en una práctica, tomo la pelota y se la doy a Pelé. Comienzo a mirarlo para ver qué iba a hacer y él paró el partido. Me dice: “Mira, ‘Chanchita’, tú me pasas el balón y tienes que ir a recibirla, seguir la jugada, porque te la voy a devolver y vas a meter gol”.

Pelé y Mifflin al lado del alemán Beckenbauer cuando defendieron al Cosmos de la antigua MLS

¿Qué pasó después de esa ‘master class’?

Empecé a anotar y en ese torneo marqué doce tantos.

¿Cómo sientes la partida de tu gran amigo?

Con mucha pena, es increíble que se vaya, a los 80 años hay gente que aún está entera. Estoy triste, muy triste.

¿Tenías contacto con él?

Pelé paraba con Clodoaldo y Manoel María, exjugadores de la selección y Santos que también son amigos míos. Con ellos me comunicaba siempre para ver cómo estaba.

¿Ya te esperabas que esto pasara?

Clodoaldo me había dicho que estaba muy mal, pero uno siempre tiene esperanzas.

En tu vida hay un antes y un después de conocer a Pelé...

Pasé un montón de cosas con él, todos los recuerdos son lindos, me cambió la vida.

‘PELÉ ES EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS’

¿Te reafirmas en que fue el mejor futbolista que viste?

Pelé es el mejor de todos los tiempos, para mí sí.

¿Qué significa ‘O’Rei’ en tu carrera?

Lo más grande que me pasó, un sueño cumplido.

¿Él te recomendó al Santos?

Por él vinieron directivos brasileños a hablar con don Ricardo Bentín y la señora Esther para hacer la transferencia.

¿Cómo se conocieron?

Desde infantiles, nos enfrentábamos y conversábamos sin pensar que luego sería su compañero.

Un fuerte abrazo, Ramón, despídete con una anécdota con Pelé...

Se tejió un mito, algo simpático, sobre que en el Mundial de México 70 lo marqué para que me dé su camiseta. Lo cierto es que fue el único partido en que él no anota. No hice una marca a lo Reyna-Maradona, fue a distancia. Con el tiempo ese comentario se extendió y le seguí la corriente.

