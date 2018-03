Las declaraciones del ‘Patrón’ José Velásquez en Trome siguen sacando roncha en nuestro medio y esta vez el turno de responder ha sido para el exgolero de la selección peruana, Ramón Quiroga, futbolista argentino nacionalizado, que fue señalado de 'venderse' al igual que otros cinco jugadores en el Mundial de Argentina '78 cuando hoy faltan pocas semanas para la participación de Perú en una nueva Copa del Mundo: Rusia 2018.



"Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?", señaló José Velásquez, referente de la selección peruana esperando que esta lección sirva a los jugadores que serán llamados para disputar el mundial de Rusia 2018.



La respuesta de Ramón Quiroga, golero de la selección peruana en ese partido no se hizo esperar. "Ese negro está loco, está chiflado. No le voy a dar más vida", dijo ofuscado y rechazando cada una de las palabras de su ex compañero.



El guardameta de la selección peruana, quien sería comentarista para el Mundial del Rusia 2018, pide hoy la ayuda de la tecnología para que demostrar su inocencia. "Para hacértela corta. Analiza los goles de Argentina. Soy una persona mayor, tengo nietos, tengo hijos acá y para escuchar a ese negro, no pues", disparó el meta contra José Velasquez.

J.J MUÑANTE LO DEMANDARÁ



Quien no quedó nada contento que lo mencionara es Juan José Muñante, quien en entrevista radial sostuvo que demandará al 'Patrón' José Velásquez y lo tildó de 'golpeador de mujeres', "antisocial", "prepotente" y "estúpido".



“Fue un pegador de mujeres, abusivo con los compañeros por lo grandote que era”, agregó J.J. Muñante.



El ‘Jet’ Muñante mencionó que mete “las manos a la candela de que nadie hizo nada en contra de Perú. Le voy a meter juicio (a José Velásquez). Me pregunto: ¿en qué momento puedes negociar con alguien estando concentrado? En un Mundial siempre pasan cosas. Yo he sido un jugador responsable y disciplinado".



Cuando le preguntaron cuáles serían sus últimas palabras si lo pusieran en la linea telefónica con Juan José Velásquez: “Yo no quiero conversar con esa cochinada. Cómo me voy a poner boca a boca con un estúpido de esos, que no está clarificando nada. No puedo hablar con estúpidos porque no va a entender”.