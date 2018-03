Ramón Quiroga tomará esta medida contra José Velásquez tras acusarlo de 'venderse' en Argentina 78

Hoy no habló, pero ‘ayer’ sí lo hizo. Ramón Quiroga es uno de los principales señalados por José Velásquez. Lo acusó sin pelos en la lengua de haberse ‘echado’ ante Argentina en el Mundial de 1978, pero el exgolero prefirió el silencio en estos momentos.



"Estoy cansado de este tema y lo he puesto en manos de mis dos abogados. Ellos van a ver la forma de arreglarlo. No quiero decir nada, porque sería peor”, respondió Ramón Quiroga ante nuestro llamado.



Sin embargo, en 1998, hace 20 años, sí habló en una entrevista con el diario ‘La Nación’ de Argentina.



AUDIO de José Velásquez

“Como siempre tuve los h... bien puestos, jugué. Si hubiese arrugado, como muchos jugadores de acá, no hubiese jugado después otras Eliminatorias. Si hubiese agarrado ‘guita’, yo no hubiera jugado los demás partidos, ¿te das cuenta? Me hubiesen botado”, señaló Ramón Quiorga en esa ocasión.



Pero tenía más revelaciones. “Estoy seguro que alguno agarró plata. Los centrales no paraban a nadie. En el gol del ‘Conejo’ Tarantini, el negro Rodulfo Manzo se agacha y lo deja solo. Vimos cosas raras y le dijimos a Marcos que lo cambiara. Y no solo se lo dije yo, también Héctor Chumpitaz. Ese partido lo jugaron jugadores que no habían estado en ningún otro partido. Jugó Gorriti, que regala el cuarto o quinto gol. También jugó Roberto Rojas ‘Rojitas’”, concluyó Ramón Quiroga en esa entrevista.

