El defensa de Manchester United, Raphael Varane, anunció su renuncia a la selección francesa en una decisión que tomó por sorpresa a hinchas de los ‘Bleus’ y a aficionados alrededor del mundo. Con solo 29 años, el zaguero decidió ya no pertenecer más a la escuadra dirigida por Didier Deschamps.

Con 93 partidos oficiales con la selección francesa, tres Mundiales disputados y una Copa del Mundo ganada, el defensor decidió ponerle un temprano punto final a su relación con el cuadro patrio. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, esto no se debe a la dolorosa derrota ante Argentina en la final de Qatar 2022.

“ Si hubiéramos ganado, lo habría anunciado inmediatamente después. Esta es la decisión más importante de mi carrera. Vivo las cosas al máximo. Mentalmente, incluso puedo concentrarme más a veces al final de la temporada. Ya perdimos partidos en junio, donde no podíamos ni concentrarnos”, expresó entrevista con ‘Le Parisien’.

Varane adjudicó su decisión a un tema de tranquilidad mental “A veces, cuando estoy con mi familia, que dejé a los 13 años, no puedo desconectar. Estoy allí, sin estar allí. Necesitaba respirar, me estaba asfixiando . El momento más difícil fue llamar al entrenador”, añadió.

El mensaje de despedida de Varane

“Representar a nuestro hermoso país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida” , inició Varane un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que anunció su renuncia a la selección francesa.

“Cada vez que me ponía esa camiseta azul tan especial sentía un inmenso orgullo, el deber de darlo todo, de jugar con el corazón y de ganar cada vez que saltábamos al campo. Lo he estado pensando durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional”, señaló.

“Seguro que extrañaré estos momentos contigo, pero ha llegado el momento de que la nueva generación tome el relevo. Tenemos un grupo de jugadores jóvenes talentosos que están listos para hacerse cargo, que merecen una oportunidad y que te necesitan”, agregó.

Raphael Varane se retiró de la selección francesa. Foto: Captura.