Raúl Fernández habló en exclusiva para Trome: "Reconozco mi error, quiero pedir disculpas" [VIDEO y FOTOS]

Por: José ‘Huachano’ Lara.

@jlara18



Raúl Fernández fue blanco de críticas en Universitario. El portero cometió un grosero error en salida ante Oriente Petrolero en los minutos finales y los cremas le dijeron adiós a la Copa Libertadores. Todo esto cuando los de Pedro Troglio iban ganando 3-0 el partido de vuelta (perdieron 2-0 en la ida) y tenían la clasificación en el bolsillo.



Hoy, Raúl Fernández asume su error y pide disculpas al plantel e hinchas de Universitario.



Raúl, ¿qué pasó en la jugada del gol ante Oriente Petrolero?

Es un error. No hay más excusas.



¿Pero cuál fue tu intención?

Sinceramente salí a descolgar la pelota y a mitad de camino me di cuenta de que no llegaba al balón, pero ya estaba fuera. Son milésimas de segundo, todo es tan rápido.



Pero el manual de los arqueros dice…

Por favor, sé a qué te refieres, lo sé, por eso digo que fue un error. Lo asumo. Es un trago amargo. Al momento que salí y me di cuenta de que no llegaba, tuve que resolver sobre la marcha.



El grupo terminó muy golpeado.

Soy uno de los referentes del equipo. Y soy quien cometió el error. Me duele un montón. Los chicos han sentido mucho la eliminación, ya que es su primera experiencia. Los apoyé. Ellos dieron lo mejor.



¿Alguna reflexión?

Sé que esto va a pasar. Dios tiene algún propósito para mí. Esto que me pasó no es casualidad. Ahora me tengo que levantar rápido.



¿Qué decirle a la gente?

Reconozco mi error. Quiero pedir disculpas, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la hinchada y a todas las personas afectadas por el error que cometí.



¿Qué harás ahora para afrontar esto?

La verdad es que siento que tengo la capacidad para recuperarme. Quiero jugar ya, si fuera posible, mañana mismo.



¿Estás recibiendo todo tipo de críticas?

Sí, las acepto. Entiendo que es así. Esto es fútbol. Pero quiero que me critiquen todo el año, no quiero elogios ni cuando me vaya bien. Tampoco quiero que sientan pena por mí.



En medio de toda esta ola de críticas y memes, ¿algo que destacar?

Sinceramente estoy gratamente sorprendido por la cantidad de mensajes de personas que se han solidarizado conmigo. No quiero dar nombres porque sería injusto obviar a algunos.



¿De todos esos mensajes, de quiénes te sorprendió más?

Sin duda recibir el apoyo de los hinchas del clásico rival.



¿De Alianza Lima?

Sí, claro. De ellos, de Boys, Cristal, Municipal. Eso dice mucho. Lo valoro mucho.



¿Pudiste dormir?

No. Imposible. No había forma.



¿Viste la jugada por TV?

Todavía. En algún momento la tengo que ver. Es parte del trabajo, para corregir.

Universitario vs Oriente Petrolero: Gol de Paredes

¿Lloraste?

Sinceramente, no. Pero reconozco que estoy muy golpeado anímicamente. Soy un ser humano. Trato de no deprimirme. Eso no es bueno. Mi familia está viviendo mi dolor. A ellos les afecta mucho, están conmigo.



¿Qué te duele más?

Que mi error haya causado la eliminación, ya que estábamos logrando una hazaña luego que nos habían dado con palo después del primer partido. A veces esto es injusto. Pero me tocó fallar a mí, quizá del que menos esperaban.



¿Algo más que agregar?

Soy un profesional a carta cabal, trabajo día a día para dar lo mejor de mí. No solo entreno con Universitario, también lo hago por mi cuenta para estar mejor preparado. Sé que voy a revertir esta situación. Algo más, hay cosas más graves o delicadas en la vida que comparadas con lo que me pasa, no son nada, como, por ejemplo, ir a un hospital y ver tantos casos de dolor. Eso es muy penoso.