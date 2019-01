Raúl Fernández tras salida de Universitario: "Nosotros pagamos los platos rotos de los directivos" | FOTOS

Por: José 'Huachano' Lara



Después de 4 años dejas Universitario y defenderás a la César Vallejo en el 2019...

Sí, todo está cerrado. Por un año seré ‘poeta’. Estoy muy contento y emocionado de llegar a un equipo serio.



Hubo opción de renovar, ¿por qué decidiste no continuar?

Definitivamente ha sido una de las decisiones más difíciles, pero creo que es la más correcta. Si fue buena o mala, el tiempo lo dirá. La vida continúa y mi carrera también. Dar un paso al costado era lo que tocaba.



¿Ya no estabas a gusto?

Nunca me aferré a la ‘U’ ni a ningún equipo. El ciclo de un jugador tiene un tiempo.



¿Por qué no funcionó tu aporte al equipo en el año pasado?

Nosotros pagamos los platos rotos de los directivos, el mal manejo que ellos han tenido. A los muchachos (jóvenes) les faltaba tener más maduración, más cuajados, ellos pasaron de jugar en su categoría o reserva al primer equipo, con la hinchada más grande del país que te aprieta, te presiona... ¡Olvídate, los ponía nerviosos! La ansiedad de la gente se trasladaba al campo y se reflejaba en los resultados.

Pero hubo un cambio en la hinchada que luego los apoyó...

Sin duda. Se dieron cuenta que su forma de alentar no era la correcta. Unidos, apoyando al equipo, por más que había un desnivel con los otros elencos, ese era el plus para salir del fondo. Antes eran 15 minutos de apoyo, luego todo era pifia, eso quitaba la confianza a los más chicos.



¿Fue buena tu relación con Nicolás Córdova?

Es un buen profesional, un gran entrenador y creo que va ayudar mucho a la ‘U’. Le deseo suerte.

Después que un día la ‘Trinchera’ se metió a ‘Campo Mar’ y ‘ajustó’ al plantel, hubo un rumor en el cuerpo técnico que Juan Vargas y Raúl Fernández fueron los responsables de haber dejado pasar a los hinchas...

Desde ese momento decidí dar un paso al costado. Cada cosa mala que sucedía siempre rodaba mi cabeza. Todas esas cosas me incomodaron mucho. Que quieran manchar tu nombre por un comentario, me parece absurdo. Es uno de los motivos por los que decidí irme. Siempre Juan y yo éramos los culpables de todo lo malo. Igual seguiré siendo hincha de Universitario y nadie me lo va a quitar.



¿Este tiempo en la ‘U’ no fue como lo esperabas?

No, sin duda, por muchos factores, pero ya no vale la pena hablar. Empieza un nuevo año, nuevos retos.



¿A qué te dedicaste en estos días libres?

A mi escuela de fútbol. Me da satisfacción de ver a niños que le gusta este deporte.



¿El arco es un puesto ingrato?

Pasas de héroe a villano en una jugada desafortunada. Pero es lo que escogí y me encanta.



¿Un mea culpa por tus errores?

¿Quién no se ha equivocado? Los grandes arqueros han cometido gravísimos errores y siguen siendo los mejores. Uno tiene que seguir trabajando, no puede dejarse caer por algo que no te sale como lo esperabas.

¿Ya no hay lesiones?

Estoy entero, apto para empezar una pretemporada. Gracias a Dios todo muy bien. Estoy de vacaciones, pero sigo entrenando.



¿Sueñas con volver a la selección?

Claro. Todo cae por su propio peso. Todo es continuidad. Darme íntegro, volver a mi nivel.



¿Hay Raúl Fernández para rato?

Pienso que puedo dar mucho más por el fútbol. Tengo esas ganas de competir, hambre de pelear un campeonato. Ese cosquilleo para hacer las cosas muy bien, aportar mi experiencia en Vallejo, lograr un título y la clasificación a un torneo internacional. Voy con la ilusión de hacer historia.