Necesitaban la ayuda de Superman. Deportivo Binacional, actual campeón del la Liga 1, confirmó este sábado la contratación de Raúl Fernández como nuevo golero del equipo puneño, pensando en la Copa Libertadores 2020 donde participarán en el ‘Grupo de la muerte’ junto a River Plate, LDU de Quito y Sao Paulo.

Los vigentes campeones del fútbol peruano no pudieron asegurar la presencia de Steven Rivadeneyra, quien por 'puesta de mano’ fue fichado por Alianza Lima. Hoy la opción para los de juliaca son los experimentados guantes de Raúl Fernández, quien con 34 años llega procedente de la Universidad César Vallejo.

‘Superman’ fu anunciado en las redes sociales como nuevo jugador del campeón peruano 2019 “El arquero nacional Raúl Fernández, proveniente del Club Universidad César Vallejo de Trujillo, se integra al 'Poderoso del Sur’ para la temporada 2020”, señaló un breve post de Deportivo Binacional.

El acuerdo entre Raúl Fernández y Binacional no tuvo mayor inconveniente , debido a que el guardameta ya se encontraba en calidad de jugador libre, luego que José Del Solar recomendara no se le renueve el contrato. “Chemo me dijo que iba a contar con gente joven y nada más. Esa fue toda la explicación. Me dejó sorprendido”, indicó a inicios de enero.

El Deportivo Binacional, campeón nacional 2019, será el sexto equipo en la carrera de Fernández. El guardameta ha jugado en Universitario de Deportes, Sport Ancash, Olympique de Niza (Francia), FC Dallas (Estados Unidos) y la Universidad César Vallejo.