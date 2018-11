¿Raúl Ruidíaz y Cristian Benavente juegan con presión? André Carrillo responde previo al Perú vs Costa Rica [VIDEO]

André Carrillo habló de sus compañeros Raúl Ruidíaz y Cristian Benavente, quienes no pueden redondear un gran partido con la selección peruana. ¿Juegan con presión? El volante responde previo al amistoso con Costa Rica.



"Presionado para nada. Él tiene la confianza de todo el equipo. Si él no marca, puede marcar un extremo, un central; no depende de un solo jugador para marcar", dijo sobre Raúl Ruidíaz y su poca cuota goleadora en la selección peruana.



Asimismo, André Carrillo se refirió a Cristian Benavente. "Aquí tienen la confianza de todos los jugadores, están a gusto aquí. Ya vendrán mejores partidos".

Video: André Carrillo habla de Ruidíaz y Benavente

Sobre la derrota del último jueves ante Ecuador (2-0), la 'Culebra' señaló: "Es un partido amistoso, obviamente queremos ganarlo. Lo importante es que estas cosas (los errores) no sucedan en partidos oficiales o Copa América".