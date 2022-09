La inclusión o ausencia de Raúl Ruidíaz en las convocatorias de la selección peruana ha sido un tema que abrió debate desde el ciclo de Ricardo Gareca y también en la nueva etapa que inició Juan Reynoso. Con el técnico argentino, el delantero contó con el respaldo total, aunque en la recta final de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 dejó de ser considerado.

De hecho, la última aparición del jugador se produjo el 9 de septiembre del 2021. Hace casi un año, el ‘9′ ingresó en los 18 minutos finales del juego entre la Blanquirroja y Brasil por la décima jornada de la clasificación a la Copa del Mundo. Ese día, los del ‘Tigre’ Gareca perdieron por 2-0. En más, el ex Universitario de Deportes fue excluido del cuadro nacional.

Si bien el artillero fue reportado como lesionado por Seattle Souders, su club, en las jornadas de octubre pasado y marzo de este año, el exentrenador de la Bicolor no lo llamó para los partidos que se jugaron en noviembre, enero, febrero y el repechaje de junio. A pesar de aquella decisión, el ‘9′ ha mostrado que está en buena forma.

Raúl Ruidíaz en el último partido que jugó con la selección peruana. (Foto: AFP)

Los goles de Ruidíaz

Del 9 de septiembre pasado, su último partido con la selección peruana, hasta el jueves 31 de agosto del presente, en su reciente juego con Seattle Sounders, el delantero aportó con un total de 15 goles en torneos nacionales e internacionales para su equipo.

Tras no ser llamado para el conjunto nacional, Ruidíaz celebró cuatro veces para cerrar el 2021: tres por Major League Soccer y uno en League Cup. La nueva campaña, pese a largas ausencias por lesión, el artillero va 11 tantos en su cuenta: siete en MLS, tres en Concachampions y uno en el partido de las estrellas de la MLS y la Liga MX.

Our scoring machine: Raúl Ruidíaz 🇵🇪 pic.twitter.com/OORHx5QGjW — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 1, 2022

¿Qué dices Juan Reynoso sobre Raúl Ruidíaz?

Entonces, considerando el rendimiento de Ruidíaz, salta la pregunta sobre si el ex Melgar será llamado por el ‘Cabezón’ Reynoso. De momento, el técnico de la selección peruana ha dejado claro que tiene el mejor concepto sobre el futbolista. De hecho, el ‘Ajedrecista’ lo manifestó en varias de las entrevistas que dio a diversos medios peruanos.

“Es un jugador que uno no puede darse el lujo de prescindir de él”, dijo el DT en América Deportes. “Es de esos delanteros que no los quieres marcar, porque pareciera que no está en la cancha. Te desconecta, algunos piensan que no se va a mover y de pronto, solo te tomas la cabeza, porque ya la embocó”, sostuvo en Movistar Deportes.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?

La duda sobre la vuelta de Ruidíaz a la selección peruana en la era de Juan Reynoso será develada la próxima semana. Se espera que, como máximo, el viernes 9 de septiembre, el DT de la Bicolor anuncie su primera lista de convocados para enfrentar a México el sábado 24 en el Rose Bowl Stadium de California, Estados Unidos.