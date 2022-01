Raúl Ruidíaz pasa los días, pero sobre todo las noches, como si se hubiera sacado un gran peso de la espalda. El goleador de los Seattle Sounders quien decidió rechazar la invitación de Ricardo Gareca a entrenar con la selección peruana, ha compartido una canción que muchos de sus seguidores aseguran que habla sobre su presente con la ‘Blanquirroja’.

La ‘Pulga’ quien no gozó de mayor oportunidad en las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 eligió pasar las vacaciones junto a su familia y compartir con amigos noches de fútbol como pasó la noche del martes junto a Gustavo Dulanto, Piero Alva y otros exjugadores en una cancha de Surco.

Esta vez, el jugador ha compartido un video junto a unos amigos en un bar de Lima y acompañó las imágenes con la canción “Si me ibas a dejar” de la cantante de cumbia, Marisol. En el extracto se puede ver al jugador sentado mirando a la cámara cantando y luego ensayando unos pasos de cumbia, en medio de algunas las críticas que recibió por darle la espada a Ricardo Gareca.

Raúl Ruidíaz sorprendió con este tema en sus rede sociales (Video: @rauluidíazm)

Raúl Ruidíaz se vacila lejos de la ‘Blanquirroja’

“Si me ibas a dejar... por qué esperaste tanto tiempo, a que te quiera más que a mi vida..”, se escucha en el video compartido por Raúl Ruidíaz en su cuenta de Instagram y donde en todo momento se le observa con una sonrisa en el rostro.

Esta decisión del goleador ha generado críticas en las redes sociales y también el apoyo de sus seguidores quienes lo han respaldado ante la poca oportunidad que ha tenido en el 2021 con la selección peruana, donde no fue considerado para la Copa América. “No es rechazo yo creo que en algunas convocatorias lo menospreciaron en la selección y ahora para partidos sin importancia lo llaman”, “El chato se dio cuenta que su gloria no estaba en la selección y que sería mejor dar un paso al costado y evitarle críticas al ‘Tigre’”, fueron algunos cometarios que respaldaban la decisión del jugador.

Pero también hubo quienes cuestionaron su posición en un momento crítico para la selección peruana. “El solo hecho de ser invitado a formar parte de los entrenamientos es un HONOR, ese desaire debe hacer que no lo convoquen más, salvo muy respetable motivo que no sean las vacaciones”, “Malo, no es. No deja la mejor imagen, pero es su decisión”, comentaron algunos de sus críticos en su cuenta de Twitter.