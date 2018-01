Raúl Ruidíaz dio con palo al fútbol peruano y pide invertir en las canteras 

Raúl Ruidíaz , goleador del Monarcas Morelia y seleccionado nacional, criticó el fútbol peruano en extensa entrevista para medio mexicano "AS". ¿El campeonato nacional no es competitivo? Esto dijo el delantero.



"Es muy duro. Hay buenos jugadores, hay talento, pero es un fútbol impracticable. Las infraestructuras, el calor, la altura... En esas canchas no se puede jugar al fútbol", lanzó Raúl Ruidíaz.



"Ahora mismo el fútbol en Perú no es competitivo porque ha quedado atrás en cuanto a inversión respecto al resto de Sudamérica. Tiene que cambiar mucho. Por ejemplo, necesitamos un buen centro de entrenamiento para la selección y para la cantera", señaló el ex jugador de Universitario.



"Hay que invertir en la cantera, que los jóvenes vengan preparados. Los chicos tienen talento, pero ese talento se tiene que formar y tenemos que tener la misma idea", añadió.



"En Perú hace falta una gran inversión para que vuelva a ser competitivo el fútbol de clubes y no haya tanta diferencia respecto al resto", sentenció Raúl Ruidíaz.