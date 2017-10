Raúl Ruidíaz: Su receta secreta del lomo saltado, con bailecito y chiste sobre el arroz incluido [VIDEO]

Raúl Ruidíaz, delantero de Monarcas Morelia, sorprendió a muchos con sus dotes de cocinero en la íntimidad de su hogar. La 'Pulga le puso sabor y color a la previa del Perú vs Colombia por las Eliminatorias.

Los jugadores peruanos son el centro de atención y están concentrados para el partido decisivo con Colombia, por ello ver a Raúl Ruidíaz cocinando no es cosa de todos los días. La 'Pulga' la pasa muy bien en México, aquí los detalles (CLICK).



"Voy a preparar lomo al jugo. Es lo único que sé. Pollo saltado y lomo saltado. El plato lleva carne, tomate y cebolla nada más. Y ya está, simple", afirmó Raúl Ruidíaz en el reportaje de canal N, mientras preparaba el lomo saltado en su casa.



"El arroz lo vas hacer tú (le dijo al reportero). Yo no sé hacer arroz. Se me quema (risas) Bueno, está muy triste esto. Pon la música pues hermano", dijo en tono de broma Raúl Ruidíaz.



El final, la sazón de Ruidíaz fue aprobado por el reportero y la 'Pulga' no dudó en dar a conocer los detalles su receta que incluye una cerveza negra para darle un toque especial.

Raúl Ruidíaz y el plantel de jugadores de la selección peruana se encuentran concentrados con miras al partido Perú vs Colombia tras el valioso empate 0-0 conseguido en La Bombonera ante Argentina.



Este martes, Perú, en zona de repechaje, buscará un triunfo ante Colombia (6:30 p.m.) en el Estadio Nacional para asegurar su clasificación al Mundial Rusia 2018 de manera directa. No obstante, la repesca ante Nueva Zelanda es una opción viable.

