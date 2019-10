Ruidíaz brilló con doblete, pero le fue muy mal al hablar inglés en vivo: Pidió auxilio a traductor del club

Raúl Ruidíaz se animó a lanzar algunas palabras en inglés en la entrevista posterior a su doblete y clasificación de Seattle Sounders a la final de la MLS. El peruano fue la figura, y los miembros de prensa de su club lo buscaron en los vestuarios para conocer sus impresiones sobre el logro.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Raúl Ruidíaz atendió al periodista y contestó con un tímido "I am very good and very tired (Estoy muy bien y muy cansado" a la pregunta de cómo se sentía tras el partido en Los Angeles. "Excited (emocionado)", agregó. La 'Pulga' tuvo que ser ayudado por un traductor.



Ya en español, idioma que sí lo domina a la perfección, Raúl Ruidíaz se explayó. "Personalmente, estoy muy feliz, muy contento. Creo que nos merecíamos esta gran alegría. (Estamos) con los pies bien puestos sobre la tierra, que todavía falta un paso más", agregó.

Raul Ruidíaz tiene 14 goles en la presente temporada de la MLS. (Captura y video: Seattle Sounders)

Ya para despedirse, Ruidíaz agradeció las felicitaciones por su actuación. "Thank you so much (Muchas gracias)", respondió.

En el partido, Eduard Atuesta abrió el marcador a los 17' a favor del cuadro angelino, y Raúl Ruidíaz apareció cinco minutos más tarde para poner el 1-1 parcial tras una excelente jugada. A los 22', Nicolás Lodeiro hizo que los 'Sounders' den vuelta al resultado y la 'Pulga' (64') volvió a decir presente para sellar el triunfo por 3-1.

