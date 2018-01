Raúl Ruidíaz reveló que pudo dejar el fútbol cuando estuvo en Universitario por esta razón 

El delantero peruano Raúl Ruidíaz dio sorpresivas declaraciones a diario "AS" de México. 'La Pulga' reveló que pudo dejar el fútbol cuando estaba en las categorías inferiores de Universitario. ¿Qué pasó?



"En 2007 yo estaba en la cantera de Universitario, el club del cual soy hincha. En aquel momento llegó un entrenador nuevo a la división en la que yo estaba y me echó. No me quería allí", contó Raúl Ruidíaz.



"Entonces quise dejarlo, así que me puse a estudiar. Realicé estudios sobre contabilidad durante un año, hasta que hicieron unas pruebas en el club. Yo no quería ir, pero mi madre insistió", siguió.



"Ella sabía lo importante que era el fútbol para mi, lo que me apasionaba este deporte. Entonces fui a la prueba y pude regresar. De ahí ya fui escalando hasta debutar en Primera División", precisó el delantero de Raúl Ruidíaz.



Sobre el técnico que lo sacó de Universitario, Raúl Ruidíaz dijo: "Él no estaba preparado para ese puesto. La culpa es de quiénes le pusieron ahí, porque él no podía hacer eso".