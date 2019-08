Compañero de Raúl Ruidíaz en la MLS dio doping positivo: Román Torres de Seattle Sounders recibe fuerte castigo

Román Torres , defensa del Seattle Sounders, dio positivo en una sustancia prohibida y aceptó la sanción que le ha sido impuesta por la MLS.



"Acepto el análisis adverso, que posiblemente pudo haber sido ocasionado por haber inconscientemente ingerido un suplemento nutricional contaminado que compré aquí en los Estados Unidos", expresó Román Torres en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.



Román Torres, quien es el capitán de la selección de Panamá y compañero de equipo de Raúl Ruidíaz, ha sido suspendido 10 partidos en la MLS y deberá pagar una multa equivalente al 20 % de su salario.

En un comunicado, el Seattle Sounders informó de que Torres no podrá entrenar con el equipo ni utilizar sus instalaciones durante la suspensión.



"Nunca tuve la intención de ir contra la política de sustancias prohibidas de Major League Soccer, desafortunadamente me encuentro en esta situación y tendré que aceptar las consecuencias", indicó el jugador.



La sanción impuesta a Torres por la MLS podría hacerse extensiva a la selección panameña, lo que haría que el zaguero panameño se pierda los dos primeros partidos de la Liga de Naciones de Concacaf, ante Bermudas, el 5 y 8 de septiembre.



"Con la ayuda de Dios pronto estaré en las canchas realizando lo que más me gusta que es jugar fútbol y defender los colores de mi club y mi amado Panamá", expresó Torres en sus redes sociales.



De momento se desconoce la sustancia que utilizó el capitán de la roja centroamericana, que fue titular en 11 de los 15 partidos en lo que va de temporada con Seattle.



El partido en el que podría regresar sería el del 29 de septiembre ante San José Earthquakes, cumpliendo con la suspensión.



"Agradezco su comprensión en este difícil momento. Y quiero hacer esto público, ya que a cualquier deportista de alto rendimiento, le puede ocurrir", abunda el comunicado del jugador panameño.



De momento el panameño, solo podrá entrenar con el equipo de Seattle Sounders de la USL, solo dos semanas antes de su regreso al primer equipo.



Torres es recordado en Panamá por el histórico tanto, ese 10 de octubre de 2017, ante Costa Rica, para lograr la primera clasificación, y de manera directa, al Mundial Rusia 2018.

