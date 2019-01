Raúl Ruidíaz: ¿Cuál fue el técnico que más lo marcó en su carrera? 'La Pulga' responde | VIDEO

El delantero Raúl Ruidíaz aprovechó su estancia en nuestro país para brindar una entrevista al programa 'La Banca' que conduce Jesús Alzamora en YouTube.

En la divertida entrevista, Raúl Ruidíaz cuenta detalles inéditos de su infancia y de cómo estuvo a punto de dejar el fútbol por sus estudios de contabilidad.

Asimismo, Raúl Ruidíaz se animó a revelar cuál fue el entrenador que más lo marcó en su carrera. El jugador del Seattle Sounders de la Major League Soccer sorprendió con su respuesta.

"Sampaoli. Me hizo cambiar la mentalidad. Él tenia una mentalidad diferente a otros entrenadores que había tenido. El decía que el jugador de hoy en dia tenia que correr. Seas delantero, volante o defensa. Desde ahí yo me acostumbre a correr. Me marcó mucho", dijo Ruidíaz en entrevista con Jesús Alzamora para su canal de YouTube.

Además, Ruidíaz también hizo referencia a Ángel Comizzo cuando dirigió en Universitario pues señaló que "también tenía la misma mentalidad de Sampaoli".

Asimismo, Raúl Ruidiaz le dedicó unas palabras a Ricardo Gareca. "Es creo que la persona que cambió la mentalidad de todos nosotros. Es un grande. Es muy inteligente, muy humilde y nunca pierde pies sobre la tierra", indicó.