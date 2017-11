Raúl Ruidíaz fue troleado de forma épica por Christian Ramos en redes sociales previo al Perú vs Nueva Zelanda

Perú vs Nueva Zelanda: El buen ambiente parece haber invadido por completo al plante de la selección peruana. Así ,lo reflejó la broma de Christian Ramos a Raúl Ruidíaz por su color de cabello.



Raúl Ruidíaz cambió de 'look' y llamó la atención el color elegido. Eso no pasó desapercibido por sus compañeros y fue víctima de bromas. Una de ellas por Christian Ramos, quien publicó en su Facebook una foto con la 'Pulga' pero lo comparó con el famoso dibujo animado Goku.



"Aquí, tomándonos una foto con Gokú 😂⚽ #ArribaPeru #RumboAlMundial", citó Christian Ramos en alusión al color de cabello de la 'Pulga' Raúl Ruidíaz. Perú enfrentará este jueves a Nueva Zelanda por un cupo a Rusia 2018.

La selección peruana finalizó sus entrenamiento en Auckland y viajó Wellington, sede del partido, para disputar el duelo de ida.



