Ray Sandoval anotó el primer gol de la Liga MX en 2019 en el Monarcas Morelia vs Toluca | FOTOS | VIDEO

Ray Sandoval marcó el primer gol del año en la Liga MX tras un gran pase de Edison Flores en el partido entre Monarcas Morelia vs Toluca por el Clausura del torneo azteca.

En el minuto 15 del primer tiempo, Edison Flores inició la jugada, partiendo por la derecha y sacó un buen centro al área donde apareció Sansores en el Monarcas Morelia vs Toluca por la Liga MX. Pese a que el delantero intentó conectar el balón no pudo y en el rebote apareció Ray Sandoval para poner el primero para los 'monarcas'.



Ray Sandoval ingresó a los 9 minutos del primer tiempo por Carlos Morales, un referente de Monarcas Morelia que se despidió del fútbol en la Liga MX.



Aunque fue el primer gol del 2019 de Ray Sandoval en el Monarcas Morelia, el equipo no pudo mantener el resultado y cayó 3-1 ante Toluca en la Liga MX.