ROMPIÓ SU SILENCIO. Ray Sandoval decidió pronunciarse luego de protagonizar un aparatoso choque en Jesús María, en el que dañó el auto de la mamá del chico reality Sebastián Lizarzaburu. Más tarde, se comprobó que estaba en estado de ebriedad al momento del accidente.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y mis motivos son privadas y no tengo por qué ventilar, con eso no me excuso de mi acto, y es el motivo por el cual mis disculpas públicamente”, dice el futbolista en un comunicado enviado a través de sus historias de Instagram.

Además, Ray Sandoval aclaró que Andrea Miranda, su pareja, no tuvo nada que ver con su mala reacción contra Sebastián Lizarzaburu, quien fue quien hizo pública la denuncia a través de sus redes.

“Por último, quiero dejar muy en claro este punto, sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, ella y los míos saben la verdad de lo que pasó, y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, finalizó el futbolista.

Ray Sandoval rompe su silencio tras violento choque y defiende a su pareja, la modelo Andrea Miranda

