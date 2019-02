Rayo Vallecano vs Atlético Madrid Con Luis Advíncula, chocan por la Liga Santander Rayo Vallecano vs Atlético Madrid, juegan este sábado (10:15 a.m.) por la fecha 24 de la Liga Santander. El peruano Luis Advíncula será titular en la 'Franja'.

