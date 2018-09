Rayo Vallecano vs Espanyol: EN VIVO EN DIRECTO Luis Advíncula y el cuadro blanquirrojo enfrenta al equipo catalán de los Periquitos este viernes en el estadio de Vallecas Teresa Rivero por la fecha 7 de la Liga Santander. Rayo Vallecano va por su segundo triunfo ante Espanyol por el torneo español. (2:00 p.m. hora peruana) (21:00 horas españolas)



Luis Advíncula llega motivado al partido Rayo Vallecano vs Espanyol tras convertir su primer gol en la Liga Santander en el duelo con Real Sociedad (2-2). El lateral peruano será titular.



La expectativa por ver de nuevo el accionar de Luis Advíncula ha crecido pese a la posición de su equipo en la tabla. Previo al Rayo Vallecano vs Espanyol, el equipo de Vallecas ha sumado 4 puntos y está en el penúltimo lugar.



No obstante, a Rayo Vallecano el falta disputar el partido ante Athletic Club de Bilbao y podría sumar más puntos. Así el duelo ante el sorpresivo Espanyol es clave.

Video: Primer gol de Advíncula en Rayo



Ambos equipos llegan al Rayo Vallecano vs Espanyol con resultados diferentes. Por una parte, el equipo Luis Advíncula sumó dos partidos sin ganar y los catalanes ganaron a Eibar en su último partido y marcha sexto.



Otro ingrediente especial para el Rayo Vallecano vs Espanyol fue la habilitación del estadio de Vallecas un día antes de disputarse el encuentro y se espera un lleno total para la vuelta a casa del equipo bicolor.



"Necesitamos darle una alegría a nuestra gente. La única opción de conseguir un objetivo bonito es con su apoyo y tenemos que demostrar que estamos preparados para competir en la categoría. Queremos que la afición vea al Rayo que queremos ser. Los tres puntos suman igual dentro que fuera, pero el aliciente en casa es nuestra gente. Jugamos por nuestros rayistas y por nuestros vallecanos. Los tres puntos de casa se nos han resistido y todos son necesarios. Vamos a buscar la primera victoria en casa para todos ellos", dijo el técnico de Advíncula, Míchel, previo al Rayo Vallecano vs Espanyol.

Alineaciones posibles del Rayo Vallecano vs Espanyol:



Rayo Vallecano: García, Advíncula, Amat, Gálvez, Kakuta, Moreno, Medrán, Comesaña, Trejo, Bebé y Raúl de Tomás.

Espanyol : López, Rosales, Duarte, Vilá, Hermoso , Piatti, Darder, Roca, Melendo, García y Baptistao.

