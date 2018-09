Rayo Vallecano vs Huesca: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Luis Advíncula por Liga Santander

Rayo Vallecano vsHuesca : EN DIRECTO ONLINE TV Luis Advíncula fue convocado en el cuadro blanquirrojo, que enfrentará a los azulgranas este viernes en el nuevo estadio El Alcoraz de la ciudad por la fecha 4 de la Liga Santander. Rayo Vallecano busca su primer triunfo en el torneo español ante Huesca. (2:00 p.m. hora peruana) (21:00 horas españolas) (TV: Directv para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España)



Luis Advíncula será titular en el partido Rayo Vallecano vs Huesca tras participar en la gira europea con la selección peruana, en la que marcó un golazo ante Alemania (1-2) y fue titular ante Holanda (1-2).



Luis Advíncula fue noticia previo al encuentro Rayo Vallecano vs Huesca luego de conocerse que se incorporó de inmediato a los entrenamientos de su club y pidió jugar de inmediato, pese a los pocos días de descanso entre uno y otro partido. Por este gesto, no es extraño que el 'Bolt' peruano lidere la venta de camisetas del club blanquirrojo con su dorsal.



El Rayo Vallecano vs Huesca encuentra a dos equipos con la misma necesidad de puntos y con resultados adversos. El cuadro de Advíncula perdió los dos partidos que disputó y no ha sumado punto alguno. El local fue humillado por Barcelona, que le propinó una goleada 8-2, la última fecha.



Además, el Rayo Vallecano vs Huesca será el duelo de los equipos recién ascendidos a la Liga Santander y que necesitan los puntos para ir asegurando su permanencia en LaLiga la próxima temporada.

El ingrediente adicional del partido será la puesta en escena del nuevo estadio El Alcoraz, en el que se disputará el Rayo Vallecano vs Huesca, con Luis Advíncula en la lista de convocados. La afición del equipo azulgrana espera el reestreno del coloso con un triunfo.



Para el Rayo Vallecano vs Huesca, el cuadro oscense no podrá contar con Jovanovic, Brezancic y Camacho. Por su parte, el equipo de la 'franja' contará con sus cinco refuerzos disponibles al igual que todo el plantel apto para jugar.

Con Luis Advíncula, las alineaciones posibles del Rayo Vallecano vs Huesca:



Rayo Vallecano: Alberto; Luis Advíncula, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Gorka, Amat, Kakuta; Trejo; y Raúl de Tomás.

Huesca : Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Semedo, Musto, Melero, Gallar; Hernández y Longo.

