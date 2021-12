Raziel García está a solo horas de unirse a su nuevo club, el Deportes Tolima, actual subcampeón del fútbol colombiano. Sin embargo, deberá trabajar mucho para ganarse un puesto en el equipo titular, sobre todo luego de sus últimas declaraciones a un medio local.

En diálogo con Radio Exitosa, el exjugador de Cienciano mencionó que no le gusta jugar de enganche, esto un día después del que el DT. de Tolima, Hernan Torres, diga en el mismo medio que pretende utilizarlo justamente en esa posición.

“No me gusta jugar de enganche, no es mi posición favorita. Soy un volante mixto, luego me acomodé como volante por izquierda. Para mí es más fácil jugar con la raya, y cuando me meto hacia el medio tengo toda la cancha”, sostuvo el futbolista.

“De enganche estoy más cerca al área rival, pero no tengo mucho panorama. He aprendido a utilizar las líneas a mi favor”, agregó

Por otro lado, Raziel contó que está llegando al país cafetero el miércoles 29 de diciembre y que está listo para asumir esta nueva etapa de su carrera. “Yo me estoy yendo mañana a Colombia, voy a pasar las fiestas allá con la familia, para luego sumarme a la pretemporada. Va a ser un lindo reto y me va a ayudar mucho en un fútbol internacional que es más agresivo”, expresó.

Finalmente, García destacó el buen momento que atraviesa y señaló que quiere llevar esto a la selección peruana. “Estar en la Selección es una responsabilidad , uno tiene que demostrar siempre por qué está ahí. El tema de estar en la Selección es muy importante, es el control de calidad que un futbolista necesita para ir a un equipo mejor en una liga mejor. Sé que no he llegado a mi techo, pero voy a tratar de mejorar para ser también un referente en la Selección”, sentenció.