El diferente. Así lo consideraron siempre a Raziel García desde que llegó muy chico a la San Martín. Esa desfachatez que mostró en la Copa América ante Brasil con la Selección peruana, ya la lucía en Santa Anita desde los trece años. Para lo bueno y lo malo el volante fue de impulsos y por eso su carrera estuvo a punto de irse a pique por una indisciplina que le costó caro, pero la pagó como mejor lo hace: jugando al fútbol.

Corría el año 2015 y el mediocampista se estaba ganando el titularato. Ya el año anterior con Julio César Uribe había destacado y para la dirigencia del club esa era la temporada en la que tenía que despegar. Cristian Diaz, que era el técnico del equipo esa temporada, no lo hacía arrancar los partidos porque no lo veía muy comprometido en la marca, pero siempre lo metía porque aportaba fútbol.

Eso no le gustaba mucho a Raziel que con el ‘diamante’ era titular y por eso un día cuando recibió un llamado de un amigo para jugar un campeonato de fulbito el fin de semana no dudó en aceptar la invitación. “El campeonato es en las Malvinas y el premio es de 20 mil soles, si ganamos te llevas buena plata” le dijeron al mediocampista. Pero había un problema, la San Martín jugaba ese fin de semana y el crack estaba entre los que iban a concentrar. Al volante no se le ocurrió mejor idea que inventarse una lesión. El cuerpo técnico le creyó y como al argentino Díaz no le gustaba mucho lo sacó de la lista de convocados sin problemas. El plan parecía que había funcionado, pero el joven futbolista cometió el error de pedir un par zapatillas al utilero del club. ¿Para que las quieres si estás lesionado? Le dijo el empleado al mediocampista, pero este no respondió y se retiró.

Volante llegó de chico a la San Martín y siempre destacó.





El día del torneo, al equipo de Raziel le fue bien, salió campeón y tal como le habían ofrecido se llevó su buena plata. Pero el ahora jugador del Cienciano no contó con que entre asistentes al evento había un allegado al club de Santa Anita que llamó para decir había visto campeonar al muchacho. El lunes cuando todos se juntaron para entrenar Raziel llegó como si nada hubiese pasado y ya recuperado, pero Cristian Diaz lo llamó a su despacho y le dijo que estaba fuera del plantel por una indisciplina. El seleccionado se trató de defender, pero cuando le contaron hasta cómo había vestido su equipo en el campeonato y las zapatillas que llevaba no le quedó otra que reconocer su falta. “No te quiero ver más, conmigo no vuelves a jugar” le dijo Diaz a un arrepentido García. El chico como tenía contrato vigente fue mandado a la reserva con la condición de no jugar los fines de semana. Pero Pepe Espinoza, técnico del equipo B, al que no le había ido bien en los dos primeros campeonatos del año, decidió hacerlo jugar y el volante la rompió.





De su mano el cuadro reservista ganó el título con actuaciones espectaculares como una ante Sporting Cristal en la que metió un gol maradoniano dejando en el camino hasta cinco cerveceros. Ese día, el recordado Fernando Mellán, ex figura rimense, y técnico de menores del club se le acercó y lo felicitó y le dijo. “sobrino juega muy bien lo felicito, pero en mi época al segundo amague se lo comían y yo lo metía su chiquita”. El primer equipo se benefició con un punto de bonificación por el título de la reserva y todos felicitaron a Raziel menos Cristian Diaz que terminó dejando el club. La la dirigencia santa le dio una amnistía a su figura y al año siguiente hizo la pretemporada con ‘Chemo’ del Solar y empezó la temporada jugando, pero finalmente se fue del club, eso sí con un título en la reserva.

