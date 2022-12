Argentina se consagró como campeón del Mundial Qatar 2022 ante un infartante duelo con la selección de Francia. El portero de la Albicelete, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se convirtió en héroe en este partidazo, rompió en llanto tras finalizar el partido y tuvo unas emotivas palabras.

“Fue un partido para sufrir. Lo teníamos controlado y con dos tiros de mierda nos empataron. Nuestro destino es sufrir. Hicimos el 3-2, nos cobraron otro penal y lo metieron. Después casi nos meten dos goles, pude poner la pierna... Hice lo mío, lo que soñé, no puede haber un Mundial que haya soñado tanto como este . A los penales los viví tranquilo. Pero antes, me patearon tres penales y me metieron los tres. Después hice todo bien”, agregó el arquero de la selección”, afirmó el ‘Dibu’.

El futbolista aseguró que este título para Argentina y el mundo es dedicado exclusivamente para su familia e hijo.

“Es para mi familia, para mi nene, Salí de un lugar humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia ”, agregó Martínez.

ARGENTINA ES CAMPEÓN DEL MUNDO

Argentina se proclamó campeón del mundo por tercera vez en su historia al vencer a Francia por penales en el Estadio Lusail. La final de Qatar 2023 terminó empatado 3-3 con goles de Messi (x2) y Di María, mientras que Kylian Mbappé marcó un triplete.

Gonzalo Montiel se metió en la foto del título marcando el último penal de la definición y ‘Dibu’ Martínez al atajar uno de los disparos de la tanda. Lionel Messi alza la copa en su quinto intento.