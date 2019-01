Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira EN VIVO Chocan por la primera fase ida de Copa Libertadores

Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira EN VIVO EN DIRECTO. Cusqueños visitan a la 'Naranja' este miércoles en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas por la primera fase ida de Copa Libertadores 2019. El partido arrancará a las 6:30 p.m. de Perú por las señales de Fox Sports 2 y Fox Sports 3.



¿Vas a seguir el Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Real Garcilaso de Perú arranca una nueva ilusión en la Copa Libertadores 2019. Su primer rival a vencer es Deportivo La Guaira de Venezuela, donde juega el ex mediocampista de Universitario de Deportes, Arquímides Figuera.

Para su participación, Real Garcilaso realizó varias contrataciones de renombre. El peruano Reimond Manco, el uruguayo Pablo Míguez y el argentino Danilo Carando son los principales jales.



A ellos se suman los ya conocidos Alfredo Ramúa, Jean Pierre Archimbaud, Jhoel Herrera, Gustavo Dulanto, Hernán Rengifo, entre otros.



El duelo de vuelta entre Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira será el próximo martes 29 de enero en el Cusco. El ganador de la llave se enfrentará a Atlético Nacional de Colombia (segunda fase).



Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira: Alineaciones probables



Deportivo La Guaira: Santilli, Luna, La Mantía, Peraza, Cumana, Flores, Suanno, Azocar, Balza, Lugo, Cabezas.



Real Garcilaso: Ortiz, Herrera, Dulanto, Quina, Cossio, Míguez, Souza, Manco, Archimbaud, Ramúa, Carando.