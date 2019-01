Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira: EN VIVO con Reimond Manco en definición de Copa Libertadores 

Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira EN VIVO EN DIRECTO ONLINE: se enfrentan este martes en el duelo de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores. Cusqueños tienen un corto margen para clasificar en el duelo que esta pactado (6:30 p.m.) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y que será transmitido por Fox Sport.



Este Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira, definirá al siguiente clasificado a la segunda fase de la Copa Libertadores. Los cusqueños con Reimond Manco , como titular buscarán ganar este duelo ya que los llaneros llegan con la ventaja 1-0 a favor que consiguieron el pasado miércoles 24 en el Estadio Olímpico de la UCV, en la ciudad de Caracas.



Para este Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira, Héctor Tapia, entrenador de la 'Máquina celeste' maneja algunas variantes en su once inicial. Además contará con la ayuda de los 3 400 metros de altura de la ciudad imperial.



Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira EN VIVO: horarios del partido



México 5:30 p.m..

Perú 6:30 p.m.

Ecuador 6:30 p.m.

Colombia 6:30 p.m.

Bolivia 7:30 p.m.

Venezuela 7:30 p.m.

Argentina 8:30 p.m..

Chile 8:30 p.m.

Uruguay 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

España 12:00 m. (miércoles 30 de enero)



Gol de Deportivo La Guaira (Fuente Fox Sports)

Este Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira, ha sido muy planificado por el cuadro venezolano que llegó el domingo a Perú y que recién este lunes al Cusco para aminorar los efectos de la altitud.



En las fórmulas para la clasificación de Real Garcilaso están ganar por 1-0 en casa, y decidir todo en la tanda de los penales. Una victoria de 2-0, 3-0 o 3-1 lo clasificaría directamente. El resultado de 2-1 a favor haría pasar a los llaneros por el gol de visitante. El vencedor de la llave enfrentaría a Atlético Nacional de Colombia.

Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira: posibles alineaciones



Real Garcilaso: Ortiz - Herrera, Dulanto, Quina, Cossio, Manco, Míguez, Archimbaud, Souza, Ramúa y Carando.



Deportivo La Guaira: Santilli, Luna, La Mantía, Peraza, Cumana, Flores, Suanno, Azócar, González, Lugo y Cabezas.