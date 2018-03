Real Garcilaso vs Estudiantes de La Plata EN VIVO EN DIRECTO. Los cusqueños visitan este miércoles al 'Pincha' por la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports 3 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Real Garcilaso vs Estudiantes de La Plata vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Real Garcilaso, líder del Grupo 6 de la Copa Libertadores con 3 puntos tras su victoria ante Santos 2-0, enfrentará a otro rival de peso: Estudiantes de La Plata, que ya sabe lo que es levantar este trofeo de clubes de esta parte del mundo. Ambos equipos jamás se enfrentaron.



Estudiantes de La Plata no pudo ganar en la primera fecha de la Copa Libertadores. 0-0 fue el resultado final de su choque con Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central.



Real Garcilaso viene de ganar 1-0 a Binacional en condición de local, con el que se colocó en el quinta casilla del Grupo B del Torneo de Verano con 7 puntos, a 3 puntos del líder Melgar de Arequipa.



Estudiantes de La Plata, por su parte, empató el último fin de semana 0-0 con Lanús. El 'Pincha' es noveno en la liga argentina con 31 puntos, lejos del primer lugar: Boca Juniors con 46 unidades.



Real Garcilaso vs Estudiantes de La Plata: Alineaciones probables



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leando Desábato, Gastón Campi (o Sebastián Dubarbier); Rodrigo Braña, Lucas Rodríguez, Fernando Zuqui, Gastón Giménez, Juan Otero, Lucas Melano.



Real Garcilaso: Diego Morales; José Jhunior Velásquez, Juan Diego Lojas, Gustavo Dulanto, Iván Santillán; Luis Enrique Álvarez, Luis García, Johnny Vidales, Alfredo Ramúa; Julio Landauri, Oscar Franco.