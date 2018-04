Real Garcilaso vs Nacional EN VIVO EN DIRECTO. Cusqueños reciben este martes al conjunto uruguayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Uruguay) por la señal de Fox Sports 2.



¿Vas a seguir el Real Garcilaso vs Nacional vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. ¡No te lo pierdas!



Real Garcilaso aprovechará sus 3.300 metros de altitud de Cusco para derrotar a Nacional y conseguir su segundo triunfo en la fase de Grupos de la Copa Libertadores tras dos jornadas.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 7:15 p.m.

Brasil / 7:15 p.m.

Uruguay / 7:15 p.m.

Paraguay / 6:15 p.m.

Estados Unidos / 6:15 p.m.

Bolivia / 6:15 p.m.

Perú / 5:15 p.m.

Colombia / 5:15 p.m.

Ecuador / 5:15 p.m.

México / 5:15 p.m.



Para evitar el mal de altura, Nacional viajará el mismo día del partido a Cusco para enfrentar a Real Garcilaso. La visita se encuentra concentrado en Lima desde el domingo.



Real Garcilaso es tercero en el Grupo F de la Copa Libertadores con 3 puntos, donde Estudiantes (4) y Santos (3) ocupan el primero y segundo lugar, respectivamente. Los uruguayos son últimos con una unidad.



Real Garcilaso y Nacional ya se vieron las caras en el Cusco por Copa Libertadores. Pasó un 25 de abril de 2013, cuando los cusqueños vencieron 1-0 al 'Tricolor' con gol de Bogado en el minuto 36.



Nacional viene con un conocido por los peruanos, sobre todo por los hinchas de Alianza Lima. Se trata de Luis Aguiar, quien salió campeón con los 'blanquiazules' el 2017.



Real Garcilaso vs Nacional: Alineaciones probables



Real Garcilaso: Morales; Arismendi, Kontogiannis, Dulanto, Santillán; Álvarez, García, Vidales, Ramúa; Landauri, Franco.



Nacional: Conde; Peruzzi, Corujo, Arismendi, Polenta; Romero, Zunino, Oliva, Espino; Bergessio, De Pena.