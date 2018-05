Real Garcilaso vs Santos: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Libertadores

Real Garcilaso vs Santos : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste se enfrenta al equipo brasileño este jueves en el estadio Urbano Caldeira de Sao Paulo por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores. Real Garcilas o va por la hazaña ante Santos (TV: Fox Sports 3 para América) (5:15 p.m.)



El Real Garcilaso vs Santos será un duelo decisivo en el grupo. Este duelo y el Estudiantes vs Nacional definirán las posiciones finales y clasificación a la siguiente fase de la Libertadores, Sudamericana y el club que se quedará sin nada. Salvo los brasileños que ya aseguraron un cupo internacional.



En la primera ronda del Grupo F Real Garcilaso consiguió su único triunfo en la Libertadores, precisamente ante Santos (2-0), con goles de Vidales y Alfredo Ramúa.



En la previa del Real Garcilaso vs Santos se enfrentan el líder de la serie con nueve puntos y el colero (cuarto) con cinco puntos. Los cusqueños buscarán un milagro como visitante. Un triunfo los podría hacer llegar a los octavos de final del torneo.



Por el contrario, una derrota de del equipo peruano en el Real Garcilaso vs Santos los dejaría sin chance alguna para alcanzar por lo menos el tercer lugar que lo llevaría a la Copa Sudamericana.

Real Garcilaso 2-0 Santos: Goles y resumen

Es decir, Real Garcilaso v a por un triunfo histórico y Santos necesita de un triunfo para asegurar el primero lugar y encarar el sorteo a octavos desde esa posición preferente: enfrentaría a los segundos y definiría de local la llave de la siguiente ronda. Ambos clubes se juegan todo.



Esta situación complica a los celestes en la previa del Real Garcilaso ve Santos . Más allá que el rival es poderoso, se suma que el cuadro brasileño necesita revertir critica situación del Brasileirao, en el que se ubica en los últimos lugares.



Incluso esta situación ha puesto en juego el puesto del técnico del equipo brasileño, Jair Ventura, y la presión está dada por un triunfo en el Real Garcilaso vs Santos , ganar la serie y mejorar la situación del plantel.



El DT de Santos no podrá contar con Alisson, Bruno Henrique y Léo Cittadini, lesionados. Los tres jugadores son pieza fundamental en el equipo de Ventura y deberá de recomponer el once con miras al Real Garcilaso vs Santos .



De esta manera, Real Garcilaso se aferra a sus objetivos: los octavos o la segunda fase de la Sudamericana. Una más dificil que la otra.

Alineaciones posibles del Real Garcilaso vs Santos :



Real Garcilaso : Diego Morales; Alexis Cossio, Juan Diego Lojas, Lampros Kontogiannis, Ángel Pérez; Jesús Arismendi, Julio Landauri, Jean Tragodara, Luis García, Johnny Vidales; y Alfredo Ramúa.

Santos : Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Dodô; Renato o Yuri, Jean Mota, Vitor Bueno o Léo Cittadini; Gabriel, Eduardo Sasha y Rodrygo.

