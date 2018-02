Real Garcilaso vs Santos EN VIVO ONLINE FOX SPORTS 3 TV EN DIRECTO por Copa Libertadores

Real Garcilaso vs Santos EN VIVO ONLINE. El cuadro cusqueño recibe a los brasileños este jueves en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por el Grupo 6 de la Copa Libertadores. El partido iniciará a las 5:15 p.m. de Perú (7:15 p.m. de Brasil-Sao Paulo) por la señal de Fox Sports 3.



¿Vas a seguir el Real Garcilaso vs Santos vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Real Garcilaso, subcampeón del fútbol peruano, tendrá un difícil duelo en casa ante el poderoso Santos de Brasil. Los cusqueños comparten el Grupo 6 con Nacional de Uruguay y Estudiantes de La Plata argentino.



Perú: 5:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m. (Sao Paulo)

Argentina: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

México: 4:15 p.m.

Estados Unidos: 7:15 p.m. (Florida)



Real Garcilaso viene de una campaña irregular en el Torneo de Verano. En 4 partidos del campeonato solo consiguió un triunfo (ante Deportivo Municipal). El último fin de semana cayó 2-0 ante Cantolao de visita.



Santos, por su parte, se encuentra en gran forma. Acumula 3 victorias al hilo en el Campeonato Paulista (Santo André, Sao Paulo y San Cayetano).



El Real Garcilaso vs Santos se jugará a 3.400 metros sobre el nivel del mar en el Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. ¿Cuánto afectará la altura a los brasileños?



La última vez que Santos jugó en dicho recinto deportivo fue por la Copa Sudamericana 2003. En aquella oportunidad, Cienciano eliminó del certamen al equipo de Robinho y Diego.