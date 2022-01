Getafe dio el primer golpe del 2022: le ganó 1-0 a Real Madrid. El equipo blanco, líder absoluto en LaLiga Santander, llevaba once partidos seguidos sin perder en el campeonato local. Entonces, tras el duro revés, Carlo Ancelotti dio la cara frente a los medios de comunicación y señaló, en primera instancia, la actitud de todo el plantel.

“Creo que no hay mucho que decir de este partido, nos hemos quedado de vacaciones un día más. No parecía el equipo que acabó el año. Menos concentración, menos compromiso”, expresó el estratega italiano sobre el tropiezo por el gol anotado por el turco Enes Ünal apenas en el minuto nueve por la fecha 19.

Precisamente, luego de la conquista del jugador de los ‘Azulones’, ‘Carletto’ destacó la respuesta del equipo, aunque en líneas generales, el balance fue negativo. “Reaccionamos bien a los diez minutos del gol, luego estuvimos nerviosos, perdimos balones y duelos. Regalamos el primer gol a un jugador que suele destacar”, añadió.

Para Ancelotti, por cómo se desarrolló el compromiso en varios pasajes, Real Madrid debía volver a casa con, al menos, un punto del estadio Coliseum Alfonso Pérez. “El empate era justo porque no merecíamos perder. Pero regalamos un gol y perdimos, pudo ser un toque de atención. El equipo parecía de vacaciones”, sostuvo.

Luego, el DT de la ‘Casa Blanca’ insistió con relación a la derrota: “Ayer, tras el entrenamiento, les dije a los jugadores que me había gustado mucho cómo estaban, enchufados, compitiendo. No es una crítica, también el entrenador podía estar de vacaciones hoy. Seguimos líderes, sin tragedias, seguimos con mucha motivación”.

La polémica con Marcelo

Marcelo fue sujetado de la camiseta por un defensor de Getafe dentro del área. El lateral brasileño reclamó por un penal, pero el juez ordenó que las acciones continúen. Al respecto, el preparador comentó que el colegiado no fue “determinante”.

“El árbitro no ha sido determinante, si el equipo juega bien, entonces podría serlo... Me enfadé en la primera parte, recibimos dos amarillas, que no hice falta, y una para Rodrygo. Creo que se pudieron sacar más amarillas, sobre todo en la primera parte”, señaló.