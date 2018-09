Real Madrid aterrizó en Rusia sin estos cuatro monstruos para su duelo de Champions League |VIDEO |FOTOS 

Real Madrid busca construir el camino hacía su tetracampeonato en la Champions League , pero para el duelo de este martes tiene serios problemas para armar el once, pues junto al equipo no viajaron cuatro referentes para hacerle frente CSKA de Moscú.



Marcelo , Sergio Ramos, Isco Alarcón y Gareth Bale, son los jugadores que no subieron al vuelo de Real Madrid con destino a Moscú que llegó con 20 jugadores, entre ellos Vinicius tras debutar con el primer equipo y posiblemente tenga un nuevo debut en la Champions League.



Marcelo (rotura muscular de gemelo) es el caso más serio dentro de la plantilla Julen Lopetegui quien dio descanso a Sergio Ramos tras el corte en la ceja izquierda que sufrió ante el Atlético de Madrid. En ese mismo encuentro terminó lesionado Gareth Bale, quien se quedó en Valdebebas para ser evaluado.





El delantero de Real Madrid se someterá hoy a una resonancia magnética que confirme el alcance de su lesión en su abductor derecho. En tanto que Isco Alarcón ya era baja para la Chammpions League y La Liga tras su operación de apendicitis.



La lista de convocados para la Champions League son: Keylor Navas, Courtois, Kiko Casilla, Carvajal, Odriozola, Vallejo, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Valverde, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Ceballos, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano y Benzema.