SE VIENE EL CASTIGO. Mostrarse como los más entusiastas en el extinto proyecto de la Superliga europea puede hacer que Real Madrid y el FC Barcelona paguen un precio muy alto de cara al futuro. Ha sido el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin quien ha prendido la alerta en España en una posible sanción histórica que dejaría a los clubes más importantes de ese país fuera de la Champions League.

“Queda claro como el agua que los clubes tienen que decidir si son de la Superliga o si son clubes europeos. Si dicen: ‘Somos un equipo de la Superliga’, entonces no juegan la ‘Champions’, desde luego... Y si están dispuestos a hacer eso, pueden jugar en su propia competición”, declaró Ceferin en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Hay que recordar que tras el abandono de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid, tan solo Real Madrid y Barcelona permanecen firmes en la Superliga europea. Incluso, sus presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta continúan con declaraciones a favor del torneo.

El presidente de la UEFA quiere dejar sentado un fuerte precedente en los clubes (Foto EFE)

“Para mí, la situación es muy diferente entre los clubes que admitieron sus errores y que dijeron: ‘abandonaremos el proyecto’, y los otros, que yo diría que saben que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieren creerlo”, dijo el ‘mandamás’ de la UEFA.

“Todavía esperamos la opinión de los expertos legales y luego ya se dirá. Pero todos enfrentan consecuencias por sus decisiones, y ellos lo saben”, advirtió Ceferin. Una consecuencia inmediata podrían ser las multas de millones de euros como castigo por haber tenido un ‘complot’ a espaldas de la UEFA y en beneficio propio.

Real Madrid clasificó a semifinales de la Champions League tras eliminar a Liverpool (AP Photo)

De todos los clubes involucrados en la Superliga europea, hay tres que están disputando las actuales semifinales de la Champions League. Estos son Real Madrid, Chelsea y Manchester City. El otro involucrado, el PSG permaneció en silencio y al final decidió no adherirse al proyecto.

“Pensé que la gente no podía mentir tanto, porque si querían hacer eso, no hubieran hecho el viernes la reunión de la Asociación de Clubes Europeos... Sin embargo, la forma en que lo hicieron fue la peor posible”, finalizó el presidente de la UEFA.

Quien se manifestó al respecto, consultado si su equipo podría quedar fuera de esta Champions, fue el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane. “Ilógico, vamos a jugar la Champions, tenemos derecho y la vamos a jugar. Solo puedo decir que vamos a prepararnos para jugar la semifinal de Champions”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR