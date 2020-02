Barcelona vs Real Madrid: Quique Setién está a puertas de disputar su primer clásico como entrenador azulgrana. En la dura prueba que afrontará el español estará en juego la punta de LaLiga Santander. Mientras que el cuadro azulgrana es líder con 55 puntos, Real Madrid ocupa el segundo casillero con dos unidades menos, 53.

Setién insistió en que serán “un equipo atrevido” en el Estadio Santiago Bernabéu, como también lo fueron el Real Betis o Las Palmas, de las veces que le tocó visitar la casa de Real Madrid, en años anteriores.

“Como con el Betis y con Las Palmas, seremos un equipo atrevido. Trataremos de tener el balón y atacar, y de presionar y defender cuando lo tengan ellos. No renunciaremos, en ningún caso, a ir a por el partido, como hacemos siempre”, aseguró en rueda de prensa.

Espiando al Madrid

En semana de Champions League, la aparición de Quique Setién en el Bernabéu, en el marco del duelo entre Manchester City y Real Madrid, sorprendió a más de uno. Es más, el DT reconoció que se juntó con Pep Guardiola y charló de aspectos tácticos, de cara al clásico.

“Nos llevamos bien. Siempre ha sido muy cordial conmigo. Estando yo en el Lugo ya le visité cuando era entrenador del Barcelona. También estuve en Manchester...”, contó Setién, en entrevista con La Vanguardia.

“Hay cosas que hizo el City que nos pueden valer. Podemos identificar su juego con el que hacemos nosotros. Pero hay cosas también que no las ves tan aprovechables”, añadió Setién, considerando la gran victoria de los ‘Citizens’ sobre el elenco albo.

“Me gusta charlar con los técnicos con los que me identifico por su manera de ver el fútbol o sentirlo. Pep siempre ha sido una referencia. El otro día Gattuso decía que me había espiado. Pues yo puedo decir que he espiado a Guardiola”, finalizó.

