Real Madrid: Blooper defensivo en golazo de Leganés que silenció el Bernabéu [VIDEO]

Real Madrid cometió un error en salida, un blooper defensivo, y Javier Eraso no solo aprovechó la acción, además se mandó con un golazo para Léganes por la Copa del Rey.



A los 31 minutos, Leganés no había complicado a Real Madrid, que se complicó solo al final. Hakimi tenía la pelota y en la salida merengue, cedió para Nacho y no pudo controlarla.



De inmediato apareció Eraso y sin pensarlo dos veces, remató al arco de Kiko Casilla y abrió el marcador en el mismo Santiago Bernabéu. El portero merengue no llegó nunca.



Todos los asistentes a la casa merengue no podían creer lo ocurrido y quedaron en silencio. Incluso, las imágenes de televisión enfocaron al propio presidente, Florentino Pérez, que tenía una cara de pocos amigos.



Mira la jugada en combo: Blooper y golazo del Leganés

Real Madrid vs Léganes: Gol de Eraso

