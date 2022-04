Real Madrid dio otro paso más hacia el título de LaLiga de España tras vencer 3-1 a Osasuna en El Sadar este miércoles. La victoria, de hecho, significó un motivo de alegría en tienda merengue, aunque también hubo una sensación de preocupación de David Alaba, quien solo pudo jugar el primer tiempo, a causa de una lesión.

Sobre el tema, y a solo seis días del duelo ante Manchester City, por la ida de semifinales de la Champions League, el entrenador Carlo Ancelotti refirió en diálogo con Movistar+.

“Somos optimistas. No parece una cosa seria. Ha tenido una sobrecarga, le ha molestado un poco el aductor y hemos preferido quitarlo del campo”, dijo el italiano sobre el defensa austriaco, que dejó su lugar al español Dani Carvajal para el complemento.

El estratega también fue consultado por Karim Benzema, quien falló dos penales y desperdició la oportunidad para que Real Madrid aumente la ventaja con anticipación y empiece a asegurar la victoria fuera de casa.

“A veces, los penales los fallan quienes los lanzan. No pasa nada, no eran importantes para el resultado. Seguro que no va a afectar. Si había otro, lo tiraba él. Al margen de los dos penales, ha hecho un partido súper. Va a marcar en el próximo partido”, indicó Ancelotti.

Por otro lado, Ancelotti celebró el paso dado por Real Madrid en la competencia doméstica, en la que está cerca de coronarse campeón. “Queda menos, pero queda un poco”, sentenció el DT.