Real Madrid: Dani Carvajal reveló este secreto de su niñez con Neymar |VIDEO |FOTOS

Dani Carvajal, una de las estrellas del Real Madrid , ha rebuscado un recuerdo en su memoria que tiene que ver con el momento en el que Neymar , la actual figura del PSG , estuvo más cerca de ponerse la casaquilla del cuadro merengue y hacerse un camino en la Casa Blanca.



El lateral derecho del Real Madrid recordó que llegó a la cantera del club en el 2002 y que allí, con 10 años, se encontró con el delantero del PSG. "Me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera. Nos dijeron que se iba a quedar y hasta le hicimos un manteo (apanado)", explicó Carvajal quien emepzó su historia en el cuadro merengue en el Alevín B en la temporada 2002/03.



El defensor merengue ha confesado, además, cómo es la actualidad del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo . "La fórmula es jugar más en equipo" y también ha elegido candidato para el Balón de Oro. "Luja Modric es la esencia del fútbol. No todo es meter gol. Iniesta ya tuvo la oportunidad y no se lo dieron", agregó.



El lateral del Real Madrid sabe no siempre se quedará en España y apunta la mira al fútbol de Inglaterra. "Tengo claro que quiero jugar en la Premier League. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina", aseguró.