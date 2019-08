Real Madrid no descarta fichar a Neymar, pero debe vender a estos 3 jugadores para lograrlo [VIDEO]

Pese a que la tiene más difícil, Real Madrid no descarta aún el fichaje de Neymar. Para ello, el club blanco debe vender a 3 jugadores que, desde un inicio, Zinedine Zidane no quiere para la temporada 2019-2020. Mira el video.



"Jugones" de "El Chiringuito TV", uno de los programas más vistos de España, aseguró que Real Madrid no baja los brazos para tener a Neymar en su plantilla. "La última semana de agosto es la fecha clave", señalan.



Para lograr la transferencia, Real Madrid tendría que traspasar a Gareth Bale, James Rodríguez y Mariano. Dinero que el PSG quiere de vuelta por la gran inversión que hizo con Neymar.

A gasto que haría el Real Madrid, habría que agregarle el suelo de Neymar, pues cobra al rededor de 38 millones de euros por temporada. Una locura que solo el Barcelona, su ex equipo, podría hacerlo.