Con Eden Hazard en la cancha, la selección de Bélgica clasificó al Mundial Qatar 2022 el pasado fin de semana. Luego de las celebraciones, la Federación de Fútbol anunció la liberación del delantero, quien se pierde el compromiso de este martes contra Gales en el cierre de la ronda de grupos de las Eliminatorias.

Frente a la repentina marcha del hombre de Real Madrid saltaron diversas preguntas que fueron respondidas en conferencia de prensa por Axel Witsel y Christian Benteke. Los compañeros del ‘Duque’ desvelaron que el atacante aún padece de dificultades físicas que le permiten desenvolverse como habitualmente se le conoció.

“Hazard no estaba lo suficientemente en forma como para jugar dos partidos seguidos, eso es lo que nos ha dicho Roberto Martínez”, manifestó Witsel, centrocampista de los ‘Diablos Rojos’. De hecho, Eden solamente estuvo hasta el minuto 62 en la victoria por 3-1 contra Estonia y fue reemplazado por su hermano Thorgan.

En la misma línea, Benteke también tocó el complejo asunto relacionado con el estado de Hazard que, además de preocupar en Bélgica, también es un tema recurrente en España ante sus ausencias con la camiseta de Real Madrid. Lo cierto es que el hombre de Crystal Palace subrayó que su compatriota no tiene necesidad de moverse como antes para destacar.

“Eden tiene un historial de lesiones importante y ahora evita más contacto en su juego. Cuando llevas un pasado así, subconscientemente piensas en ello. Pero no es porque ya no regatea a cinco o seis hombres, que Eden no lo haga en más partidos. Ya no necesita hacer eso para hacer un buen partido. Ahora se mueve inteligentemente sobre el campo”, expresó el delantero.

El calendario del Madrid

Tras formar parte del conjunto que llevó a Bélgica a la siguiente Copa del Mundo, Hazard debe enfocarse nuevamente en Real Madrid, donde no ha celebrado un solo gol en el vigente curso. El atacante tendrá más de una oportunidad para reconciliarse con la afición merengue y el primer examen será este domingo en LaLiga Santander ante Granada.

Enseguida, el equipo entrenado por Carlo Ancelotti se juega la clasificación a los octavos de final de la Champions League contra Sheriff Tiraspol, club que sorprendió a los españoles en el estadio Santiago Bernabéu con una histórica victoria por 1-2. Después de la contienda del miércoles 24, el domingo 28 hay otro juego difícil frente a Sevilla.