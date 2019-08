Real Madrid: Eden Hazard compro la lujosa casa de Alejandro Sanz |VIDEO |FOTOS 

Eden Hazard tiene ilusionado a todos los hinchas de Real Madrid y a muy poco de empezar la temperada en España, el delantero logró encontrar un lugar para vivir junto a su familia, lo particular es que no ha sido cualquier residencia, el belga le ha comprado la casa nada menos la casa al cantante español Alejandro Sanz por 12.3 millones de dólares.



Una revista española ha revelado que Eden Hazard se entusiasmó mucho por la propiedad de Alejandro Sanz, un chalet de mucho lujo chalet en La Fincha, un barrio muy exclusiva en la urbanización Pozuelo de Alarcón en Madrid.



No dudó Eden Hazard en desembolsar los 12 millones de dólares por esta mansión de 6 500 metros cuadrados (1631 en la mansión y 5151 de jardines).



Alejandro Sanz le vendió casa a Eden Hazard

Alejandro Sanz , uno de los cantantes más populares de España, tuvo durante un año su propiedad a la venta y ha sido la familia del jugador del Real Madrid la que lo ha convencido en comprar la moderna casa.



Eden Hazard ha encargado el tema de la mudanza a su esposa Natacha Van Honacker, medre de sus tres hijos : Yannis (8 años), Leo (6 años) y Samy (3 años).