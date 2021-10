La presencia de Eden Hazard en el Barcelona vs. Real Madrid no está totalmente descartada. Con miras al clásico español del domingo 24 de octubre por la jornada de LaLiga Santander, el entrenador Carlo Ancelotti desveló que el centrocampista belga sufre una sobrecarga muscular y no una lesión de gravedad.

Hazard se dañó en el desarrollo de las semifinales de la Liga de Naciones de UEFA con la selección de Bélgica, pagando el esfuerzo en la recta final del partido ante Francia. No participó en el último encuentro del equipo nacional en la competición y causa baja en el encuentro del Real Madrid en la Liga de Campeones contra Shakhtar Donetsk.

“El que más cansado está de pequeños problemas es Hazard. Está trabajando en esto, no tiene lesión muscular, es una sobrecarga que le impide estar disponible en este partido, pero lo estará ante el Barcelona u Osasuna”, manifestó este lunes el experimentado estratega italiano en conferencia de prensa.

En lo que va de la temporada, el ‘Duque’ no ha podido disputar un partido completo con la ‘Casa blanca’. El mediocampista, como máximo, estuvo 77 minutos en la cancha en el compromiso frente a Valencia de la quinta fecha del campeonato local. Luego, Hazard ingresó desde la banca de los suplentes.

En España indicaron que Eden asistió a las instalaciones del club para entrenarse, mientras el resto del plantel voló a Ucrania para disputar la Liga de Campeones. Entonces, el jugador de 30 años apuesta por ponerse en buena forma para reaparecer en el duelo contra Barcelona.

El regreso de Mendy

Ancelotti no confirmó la titularidad de Ferland Mendy ante el Shakhtar, pero sí que está en condiciones de reaparecer después de superar una lesión de tibia que se ha prolongado cinco meses. No juega desde mayo, en el día de la eliminación ante el Chelsea de la última edición de la Champions League.

“Mendy ha recuperado bien, está disponible. No sé si será titular o entrará en el partido. pero lo importante para nosotros es que hemos tenido problemas en el lateral izquierdo, donde solo teníamos a Miguel que ha jugado algún partido y lo ha hecho bien, pero es mucho mejor para nosotros recuperar a los dos laterales izquierdos”, reconoció.