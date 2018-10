Real Madrid: Eden Hazard soltó tremenda bomba de cara al próximo mercado de invierno |VIDEO |FOTOS

Eden Hazard ha dado un nuevo motivo para hacer latir con entusiasmo el corazón de los hinchas del Real Madrid. La estrella de Chelesea y de la selección de Bélgica ha confesado, en la zona mixta de la Premier League, su deseo por enfundarse la casaquilla merengue en La Liga Santander.



"No voy a mentir, jugar en el Real Madrid es mi sueño desde que era un niño", declaró el número '10' del Chelsea al responder sobre los rumores de su futura transferencia en el mercado de invierno.



Eden Hazard, el segundo mejor jugador del mundial de Rusia 2018, reconoció después de la Copa del Mundo que le gustaría dejar Chelsea para fichar por otro grande como podría ser Real Madrid. "Desde que empece a jugar al fútbol he estado soñando con este club. Pero veremos, no quiero hablar sobre esto cada día, pero hablaremos de mi futuro pronto", continuó.



Eden Hazard fue voceado para ocupar el lugar de Cristiano Ronaldo, quien había dejado Real Madrid pata fichar por la Juventus. Pero al final, en la Casa Blanca no se hizo ninguna gran contratación. Pero el '10' de los 'Blues' tiene contrato con el Chelsea hasta 2020, "Quiero algo bueno para mí, pero algo bueno para el club también, porque me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un contrato y luego no firmarlo. Así que ya veremos", añadió.