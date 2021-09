Eduardo Camavinga ha tenido un auspicioso arranque de su historia en Real Madrid. En dos partidos, el francés le anotó un gol a Celta de Vigo y dio la asistencia para que Rodrygo firme el 1-0 definitivo sobre Inter de Milán, por la primera fecha de la ronda de grupos de la Champions League.

“Trabajo todos los días para rendir en el campo, y estoy contento de haber dado una asistencia y haber marcado. Pero esto no ha hecho más que empezar, ya tenemos otro partido el domingo”, aseguró Camavinga a BeIN Sports, al acabar el cotejo del miércoles en el Estadio Giuseppe Meazza

“Es verdad que no ha sido un partido fácil, no hemos generado muchas ocasiones y ellos han tenido unas cuantas, pero lo importante es que conseguimos no encajar ningún gol y pudimos ganar el partido”, añadió el futbolista de apenas 18 años.

El gol de Rodrygo Goes para el 1-0 de Real Madrid vs. Inter. (Fuente: ESPN)

Por otro lado, Camavinga reveló que el movimiento que hizo antes de la asistencia lo había practicado anteriormente, en el Rennes, con el técnico Mathieu Le Scornet.

“La jugada del gol la aprendí y la practiqué en el Stade Rennais, con Mathieu Le Scornet. Me decía que la pasara y que entrara en el área y fuera profundo. Valverde me la dio a mí y yo pude por suerte dársela a Rodrygo para que hiciera el gol”, señaló.

Por último, Camavinga se refirió a las indicaciones que le dio el entrenador Carlo Ancelotti, antes de que haga su ingreso: “Cuando iba a entrar al campo, me dijo que había muchos espacios, que tenía que aprovechar los huecos, jugar ‘box-to-box’, y eso es lo que hice”.